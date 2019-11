Schnitzen als entspannender Ausgleich zum beruflichen Alltag

Nachdem er vor vier Jahren in der Schnitzerschule von Hannes Naschenweng in Obervellach in Kärnten weitere Kniffe gelernt hat, entwickelte er seine Technik weiter und setzt viele Ratschläge in seiner Werkstatt in Raisdorf in die Tat um. „Diesen Kurs hätte ich schon weit früher machen sollen. Er hat mir viel gebracht und mich zusätzlich motiviert“, sagt Weigmann, der aus seinem Hobby auch ein Nebengewerbe gemacht hat. Die Werke können auch koloriert werden.

Wer sich in der Werkstatt umsieht, kann erkennen, dass am häufigsten Jagdbilder entstehen. „In meiner Verwandtschaft gibt es mehrere Jäger, die sich oft Tiermotive wünschen. Daher sind das meine Favoriten“, erzählt Weigmann, während er zu einem schmalen Stemmeisen greift und mit Hammerschlägen eine weitere Spur ins Holz formt. Infos: www.w4tler-schnitzerei.at