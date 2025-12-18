Schneekontrolle: FIS gibt grünes Licht für Skiweltcup am Semmering

Dem Damen-Skiweltcup zwischen Weihnachten und Neujahr am Semmering (NÖ) steht nichts mehr im Wege. Am Donnerstag hat im Beisein aller Verantwortlichen die obligatorische Schneekontrolle durch die FIS am Hirschenkogel stattgefunden. Trotz der milden Temperaturen der vergangenen Tage zeigte sich die Piste in "einwandfreiem Zustand". Für die Rennen gibt es daher grünes Licht.

Unter den kritischen Augen von FIS Race-Director Markus Mayr fand Donnerstagvormittag die Inspektion der Weltcup-Panorama-Piste statt. Während im Tal bei Nebel konstant niedrige Temperaturen herrschten, war es am Gipfel zuletzt deutlich zu mild für die Jahreszeit. Dennoch zeigte sich die Piste in einem kompakten Zustand. Zur Freude von Franz Steiner, dem Chef des Organisationskomitees (OK) vom WSV Semmering, hat die Pistenmannschaft alles richtig gemacht. Schneedepots angelegt Verantwortlich für die Beschneiung und ausreichend Schneedepots zeichnete sich im Vorfeld Jörg Jesernik mit seinem Team von den Bergbahnen am Hirschenkogel. Der "Schneemacher" vom Zauberberg ist der Mann mit dem besonderen Gespür für Kunstschnee.

30-Jahr-Jubiläum Beim Weltcup am Hirschenkogel steht heuer am 27. Dezember ein Riesentorlauf (10.00/13.00 Uhr), tags darauf der Nachtslalom (14.15/17.45) auf dem Programm. Zu dem Datum Ende Dezember wurden bisher alternierend Weltcup-Rennen in Lienz und am Semmering veranstaltet. Da der Osttiroler Skiort nicht mehr im Weltcup-Kalender aufscheint, kommt Niederösterreich zum zweiten Mal in Folge zum Zug. Damit werden genau 30 Jahre nach den ersten Weltcup-Rennen am Semmering dort wieder Rennen stattfinden.

