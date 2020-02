Schneeberger: Karriere trotz vieler Stolpersteine

Aber Schneeberger hat sich mittlerweile den Nimbus des „älteren Staatsmannes“ in der Landespolitik erarbeitet. Dazu gilt er als die rechte Hand von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP). Das war auch bereits unter Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll so gewesen. Dazu spielte er eine entscheidende Rolle beim Regierungswechsel in Niederösterreich. Und selbst Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) hatte ihn rund um das Ende der türkis-blauen Bundesregierung immer wieder um seine Meinung gefragt. Im Gegenzug war der Kanzler im Wahlkampfeinsatz in Wiener Neustadt.

In der Vorwoche konnte Klaus Schneeberger nun ein besonderes Jubiläum feiern: 20 Jahre Klubobmann der ÖVP im Landtag. Somit ist er mittlerweile Österreichs längst dienender Klubobmann. Gefeiert wurde mit vielen Weggefährten, natürlich auch mit „meinen beiden“ Landeshauptleuten Johanna Mikl-Leitner und Erwin Pröll.

Bei der Jubiläumsfeier konnte er auch als jener Wiener Neustädter Bürgermeister auftreten, der heuer am 26. Jänner historisch mit seinem Team die Mehrheit für die ÖVP geholt hat. Ein Ziel, das er bereits in den 1980er-Jahren artikuliert hatte, nachdem er in einer Kampfabstimmung zum Stadtparteiobmann gewählt worden war.