Schneeberg: Schwierige nächtliche Bergung eines Kletterer-Duos

Als problematisch erwies sich darüber hinaus vor allem der Umstand, dass die beiden Bergsteiger für ein Biwak völlig unzureichend ausgerüstet waren und berechtigte Sorge bestand, dass sie die Nacht in der Wand möglicherweise nicht ohne gesundheitliche Schäden überstehen würden.

Da keine Wetterberuhigung in Sicht war und sie daher nicht weiter aufsteigen konnten, setzten sie kurz nach 18 Uhr einen Notruf ab. Das anhaltende Schlechtwetter machte allerdings nicht nur eine Hubschrauberbergung unmöglich , sondern stellte auch eine beträchtliche Erschwernis für eine terrestrische Bergung durch die Einsatzmannschaft dar.

Unter äußerst schwierigen Umständen mussten in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Kletterer von Bergrettung und Alpinpolizei aus einer alpinen Notlage gerettet werden. Gegen 16.30 Uhr wurden die 45-jährige Deutsche und ihr 54-jähriger Kletterpartner aus Ungarn im oberen Drittel des Stadelwandgrates ( Schneeberg ) von einem heftigen Unwetter überrascht.

Aus diesem Grund und da außerdem eine Abnahme der Gewittertätigkeit ab Mitternacht prognostiziert wurde, fiel um 20.30 Uhr die Entscheidung, zur Stadelwandhütte aufzusteigen und gegebenenfalls von oben eine Bergung noch in der Nacht zu versuchen. In der Folge machten sich sieben Bergretter der Ortsstelle Reichenau sowie ein Alpinpolizist auf den Weg zu den Gesuchten.

Nach knapp zweistündigem Aufstieg traf die Mannschaft bei der Stadelwandhütte ein und begann mit dem gesicherten Abstieg zu den Kletterern. Um halb zwei Uhr in der Früh konnten die beiden Personen unverletzt am Grat aufgefunden werden. Rund eine Stunde später erreichten die Gesuchten schließlich mit der Bergemannschaft den Ausstieg in unmittelbarer Nähe der Stadelwandhütte.