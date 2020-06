Schnappschuss mit dem Christkind

Keine Freunde macht sich das Innenministerium in der Steiermark. Landesrat Siegfried Schrittwieser ( SPÖ) pocht auf die Zusage von Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) das „Haus am Semmering“ in Spital zu schließen, sobald das Land die Asyl-Quote erfüllt – was seit Dienstag der Fall ist. „Es muss aber gewährleistet sein, dass sie auch erfüllt wird, wenn wir das Haus schließen. Außerdem braucht es ein Konzept für die Nachnutzung“, meint Ressort-Sprecher Karl-Heinz Grundböck. Ersteres will man mit 500 zusätzlichen Plätzen in den kommenden drei Wochen erreichen, ein Nutzungskonzept als Bedingung will man in der Steiermark nicht akzeptieren. „Es gibt keine solche Vereinbarung. Weder mündlich noch schriftlich. Es gibt nur die Zusicherung der Ministerin vor den Medien und den Bürgern, dass das Haus geschlossen wird, sobald wir die Quote erfüllen“, so Schrittwieser.

Indes sucht das Ministerium Wege, die Badener Martinek-Kaserne kurzfristig für 900 Asylwerber zu bekommen – wenn’s sein muss auch gegen den Willen von Bürgermeister Kurt Staska ( ÖVP). „Wir prüfen alle rechtlichen Möglichkeiten“, sagt Karl-Heinz Grundböck.