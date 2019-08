Schnappschildkröte auf offener Straße gefunden

Beim WTV wurde das Reptil, welches eigentlich in Nordamerika heimisch ist, tierärztlich untersucht. Das Schildkrötenmännchen hat den Ausflug in den Straßenverkehr ohne Blessuren überstanden.

Aktuell ist "Tokka", so wurde die Schildkröte von den Mitarbeitern des WTV getauft, noch beim Tierschutzverein. In Kürze wird es aber an Reptilienspezialisten übergeben. Ob das Tier entlaufen ist oder ausgesetzt wurde, konnte bisher nicht geklärt werden.