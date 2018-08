Schloss Rosenau: Land NÖ sucht neuen Pächter

„Ich hab’ den schönsten Job der Welt“, sagt Margit Zulehner, Chefin des Vier-Stern-Superior-Hotels im Schloss Rosenau, Bezirk Zwettl, während sie stolz ihre Romantikzimmer herzeigt. Beim Betreten der prachtvollen „Kaisersuite“ erzählt sie, dass es immer ihr großer Traum gewesen sei, ein eigenes Hotel in einem historischen Gebäude zu führen. Allerdings wird sie nicht mehr lange Schlossherrin in Rosenau bleiben, weil sie am 7. Jänner 2019 ihren Ruhestand antritt.

Besitzer des Schlosses ist das Land Niederösterreich. Dort sucht man auch bereits in einer öffentlichen Ausschreibung ab 1. Februar 2019 eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für den Betrieb, der 38 Hotelbetten und ein Restaurant mit 100 Plätzen umfasst. Wobei Gerhard Tretzmüller von der Abteilung Gebäudeverwaltung im Land NÖ betont, dass „die Vergabe an das qualitativ beste Angebot und nicht an den Bieter mit dem höchsten Pachtzins erfolgt“. Nachsatz: „Wir werden auch in den nächsten Jahren jährlich 100.000 Euro in dieses Juwel im Waldviertel investieren, um das Schloss Rosenau zu erhalten.“