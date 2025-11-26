Schloss Krumbach: Trauer nach Tod von Gründerin der International School

"Sind ihr zu großem Dank verpflichtet"

"Ihr Verlust hinterlässt eine schmerzliche Lücke – in ihrer Familie, aber auch in unserer Gemeinde. Im Namen der Gemeinde spreche ich ihrer Familie unser aufrichtiges Mitgefühl aus. Wir sind Oksana zu großem Dank verpflichtet: Ihr Wirken, ihr Engagement und die positiven Spuren, die sie in den letzten Jahren hinterlassen hat, werden in unserer Gemeinschaft in ehrender Erinnerung bleiben", erklärt Krumbachs Bürgermeister Christian Stacherl.

Das aus Russland stammende Ehepaar Oksana und Vladimir Volozhanina hatten das historische Gebäude 2020 gekauft, um daraus eine Elite-Schule mit Internat zu machen.