Schlepperfahrzeug auf der A3 gestoppt: Mutmaßliche Schlepper vor Befragung

Das sichtlich überladene Fahrzeug war einer Streife im Burgenland aufgefallen. Beamte, die zuvor mit einer Verkehrskontrolle beschäftigt waren, nahmen die Verfolgung auf. Der Lenker des Kleinbusses fuhr bis zur A3-Abfahrt Pottendorf (Bezirk Baden) weiter und wollte flüchten. Er wurde jedoch eingeholt und festgenommen.

Erst am Dienstag hatte ein ebenfalls 37 Jahre alter mutmaßlicher Schlepper auf der Flucht vor der Polizei in Neusiedl am See einen Unfall gebaut. Er wurde in der Folge festgenommen. Der Belgier war vor einer Kontrolle am Grenzübergang Halbturn davongerast und in der Bezirksstadt in ein anderes Auto gekracht. Im Fahrzeug des 37-Jährigen hatten sich vier türkischen Staatsbürger befunden, die Asyl beantragten.