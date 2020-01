Schlepper wieder aktiv: Dutzende Flüchtlinge in NÖ aufgegriffen

"Normalerweise ist es in den Wintermonaten sehr ruhig. Doch heuer kann davon keine Rede sein", berichtet ein Ermittler. Der Fahnder beschreibt damit die aktuelle Situation um Menschen, die illegal ins Land reisen wollen. Am vergangenen Wochenende wurden laut Krone im Bezirk Mistelbach 45 junge Afghanen gestoppt, die im Bereich der Nordautobahn herumirrten.

Asyl beantragt

Die jungen Männer dürften von Menschenhändler-Banden ins Land gebracht worden sein, die Polizei konnte sie schließlich aufgreifen und zur nächsten Dienststelle bringen. Die Afghanen beantragten in weiterer Folge Asyl, heißt es.

Nur kurze Zeit später musste die Exekutive auch im Bezirk Oberpullendorf im Burgenland aktiv werden. In diesem Fall wurden 20 Personen aufgegriffen.

Montagfrüh schließlich sind der Polizei zufolge sechs vermutlich aus Bangladesch stammende Männer in Bad Deutsch-Altenburg und ein Afghane in Petronell, jeweils im Bezirk Bruck a.d. Leitha, aufgegriffen worden.

Balkanroute

Über die Ursachen, warum derzeit wieder verstärkt asylssuchene Menschen unterwegs sind, will man bei der Polizei nicht spekulieren, aber: "Wir beobachten, dass auf der Balkanroute die Menschenströme wieder zunehmen", sagt ein Beamter. Man will nun mit zusätzlichen Schwerpunktaktionen in Österreich darauf reagieren, heißt es.