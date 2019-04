„Schlägerungen fallen in Brutzeit“: Wiedergutmachung gefordert

Noch bis Mai gilt die Sperre, steht auf einem Schild vor einem Waldstück in Bisamberg (Bezirk Korneuburg). Seit März werden hier Schlägerungen durchgeführt.

„Wir kritisieren die zum Teil sehr großflächigen Schlägerungen und den ungünstigen Zeitpunkt der Arbeiten, die in die Brutzeit der meisten Vögel fallen“, heißt es von der Umweltinitiative Lelog in einer Aussendung. So seien etwa die EU-weit geschützten Arten Schwarz- und Mittelspecht, sowie der Halsbandschnäpper betroffen. „Bei allen Spechtarten ist Balz, Höhlenbau und Brut ab März in vollem Gange“, heißt es. Sollten die Schlägerungen bis Mai andauern, gelte das auch für Singvögel. „Wir fordern eine Wiedergutmachung“, sagt Obfrau Sabine Etzelsdorfer.