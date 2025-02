Nach Fußballer-Fest in Bad Fischau flogen die Fäuste: Drei Schuldsprüche

Die "Moonlight Challenge" in Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt) lockte im Juni 2024 wieder zahlreiche Fußballer und Partygäste an. Für einen Besucher endete die Nacht allerdings so gar nicht in Feierlaune, sondern mit üblen Verletzungen an Gesicht und Oberkörper.