Vandalen in NÖ schleuderten Jesusstatue über Felswand

Mitten in einer 20 Meter hohen Wand blieb das sakrale Kunstwerk schwer beschädigt im Buschwerk hängen. In einer aufwendigen Aktion konnte ein an Seilen gesicherter Trupp der Feuerwehr Frankenfels die Statue schließlich bergen.

Statuenkopf gefunden

"Es grenzt fast an ein Wunder, aber wir konnten auch den abgetrennte Statuenkopf unter der Felswand im hohen Laub finden“, berichtet ein Feuerwehrmann.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Tat soll sich am vergangenen Mittwoch bzw. Donnerstag ereignet haben. Hinweise an: 059133/3167.

