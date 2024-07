Alkounfall in NÖ: Die Nacht, als ein Mann seine große Liebe verlor

Er war schnell in Sorge. Als seine Frau nach ihrer Spätschicht am 13. Juni nicht nach Hause kam, machte sich ihr Mann auf den Weg. Er wollte ihr entgegenfahren, der "Liebe seines Lebens", wie er sie nennt.

Der 62-Jährige war es, der am 13. Juni mit einem Lkw auf der B1 unterwegs war. Er geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und krachte mit voller Wucht in den Citroën 2CV der Frau. Ein Alkotest bei dem Unfalllenker ergab 1,5 Promille .

"Jetzt trinke ich gar nichts mehr", sagt der 62-Jährige, der bald in Pension gehen wird, zum Richter. Der Mann ist voll geständig, versucht sich mehrmals bei dem Witwer zu entschuldigen. "Es tut mir von Herzen leid", beteuert er mit Tränen in den Augen.

Urteil ist nicht rechtskräftig

Der Angeklagte muss für die Tat ins Gefängnis. Der Richter spricht eine Haftstrafe in der Höhe von 18 Monaten aus, sechs davon wird der 62-Jährige in Haft verbringen. Zudem muss er für die Begräbniskosten aufkommen, der Rest wird am Zivilrechtsweg verhandelt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Man spürt gleich, dass jenem Mann, der am 13. Juni seine Frau verloren hat, die Strafe viel zu gering ist. Er schüttelt mehrmals den Kopf, verabschiedet sich von der Opferanwältin und geht dann nach Hause.