Teuerung, Asyl: Dem NÖ Landtag stehen hitzige Debatten bevor

Die ÖVP hat freilich eine andere Sicht der Dinge. Klubobmann Klaus Schneeberger stellte klar, dass man jetzt die Maßnahmen des Bundes und deren Auswirkungen beobachten werde. „Unser Paket im September soll ja treffsicher sein.“ Zudem habe man bereits das Schulstartgeld angekündigt, für jedes Kind soll es 100 Euro Unterstützung geben. Dafür stehen rund 20 Millionen Euro zur Verfügung.

Klinik-Neubau wird deutlich teurer

Apropos Kosten: Bekannt wurde im Vorfeld der Sitzung auch, dass der Klinik-Neubau in Wiener Neustadt deutlich teurer ausfallen wird als bislang bekannt. Schneeberger sprach von Mehrkosten in der Höhe von 150 Millionen Euro. Begründet wird dies unter anderem mit einem neuen Betriebsorganisationskonzept. „Die Pandemie hat uns Schwachstellen aufgezeigt“, erklärt Schneeberger. Diese Schwachstellen sollen im neuen Spital nicht vorkommen, so der schwarze Klubchef.