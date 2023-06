Stabwechsel am Dirigentenpult der Tonkünstler

Beim Staffellauf erfolgt der Stabwechsel rasend schnell. In der Kultur ticken die Uhren etwas anders: Yutaka Sado wird zwar noch bis zur Saison 2025/26 Chefdirigent des Tonkünstler-Orchester NÖ bleiben.

Als sein Nachfolger nach zehn Jahren in dieser Position wurde bereits jetzt aber der Franzose Fabien Gabel vorgestellt.

Spielstätten sind Gabel nicht fremd

Sein erstes Konzert in dieser Funktion wird der 47-Jährige demnach also erst in knapp zwei Jahren dirigieren. Die Hauptresidenzen – die Tonkünstler haben als einziges Symphonieorchester Österreichs mit St. Pölten, Grafenegg und dem Wiener Musikverein sogar drei – sind dem designierten Maestro aber nicht fremd.