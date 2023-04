St. Pöltner Lehrer tauschen Klassenzimmer gegen Bühne

Im ehemaligen St. Pöltner Forumkino wurde vor mittlerweile 25 Jahren die letzte Filmrolle eingespannt. Auf der nunmehrigen Theaterbühne herrscht aber auch heute noch Hochbetrieb.

Vor wenigen Tagen hat etwa die Theatergruppe Logomotiv ihre Proben in das Haus in der Kranzbichlerstraße verlegt. Denn bereits am 21. April soll ihr Stück „Kaiser Joseph II und die Bahnwärterstochter“ aus der Feder von Fritz von Herzmanovsky-Orlando dort Premiere feiern.

Parodie auf Altösterreich

In der Parodie auf Altösterreich begibt sich der Kaiser im Jahr 1786 mit der Eisenbahn in das idyllische Wuzelwang am Wuzel. Dort trifft er auf neben der hübschen Bahnwärterstochter Innocentia auch auf eine höchst seltsame Hofgesellschaft und einen Mörder auf Erholungsreise.