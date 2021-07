Mit Kreativität durch die Krise

Im ersten Lockdown habe man die Terrasse renoviert und in neue Möbel investiert. Anfangs hätte man noch geglaubt, dass die Krise schnell vorbei sein werde. Als dem nicht so war, sei das schon ein Schlag gewesen, so die Gastronomin. Doch dann ergriffen die Gastronomen eine kreative Initiative.

Bei abgesagten Weihnachtsfeiern stellte man stattdessen – für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nun nicht empfangen werden konnten – Geschenkpakete zusammen. Die Region zu stärken sei der Gastronomin ein Anliegen. Daher wurden die Pakete mit regionalen Besonderheiten gefüllt. „Ich bin der Meinung, dass man ein Geschenk so aussuchen sollte, dass man es sich nicht selber kaufen würde, weil es eben so besonders ist“, so Rendl.