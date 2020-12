St. Pölten: Silvester-Events für Zuhause

Theater im Internet

Wer zu Silvester normalerweise gerne das Theater besucht, der kann sich auch in diesem Jahr freuen. Das Landestheater Niederösterreich bietet nämlich online einen Stream von „Molières Schule der Frauen“ an - ab 19.30 Uhr am Silvesterabend bis 19.30 des Neujahrstages ist die Vorstellung auf der Website des Landestheaters kostenlos einsehbar.