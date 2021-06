St. Pölten hisst Regenbogenfahne für sexuelle Vielfalt

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Der Juni steht jedes Jahr im Zeichen der Regenbogenflagge. In dieser Zeit wird für mehr Toleranz geworben, auf die Situation der LGBTIQ-Community aufmerksam gemacht und die Vielfalt in der Gesellschaft gefeiert.

Viele politische und öffentliche Einrichtungen zeigen in diesem Monat Flagge und hissen eine Regenbogenflagge. Sowie auch das Rathaus am Rathausplatz in St. Pölten. Diese wird am Freitag, den 11. Juni, aufgehängt.