St. Pölten trauert um einen verdienten Feuerwehrmann

Neben seiner Tätigkeit im Abschnitt zeichnete Klampfl auch noch für weitere Aufgaben verantwortlich. So war er für Agenden des vorbeugenden Brandschutzes zuständig sowie auf Bezirksebene in der Ausbildung um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold tätig.

➤ Lesen Sie mehr: Warum drei Dänen in NÖ strandeten