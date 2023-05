St. Pölten dreht weiter am Windrad: Drei neue Kraftwerke geplant

Schon jetzt inoffizielle „Windhauptstadt Österreichs“, wird in St. Pölten die Energieerzeugung mittels Windkraft weiter massiv ausgebaut. Die St. Pöltner Firmen „ImWind“ und „Benevento“ planen in zwei Projekten die bestehenden Windparks in Pottenbrunn um drei Windräder zu erweitern. Diese können genug saubere Energie liefern, um den gesamten privaten Gasverbrauch in St. Pölten zu ersetzen.

Als Antwort auf die aktuelle Energiekrise möchte die St. Pölten den erfolgreichen Weg der eigenständigen Energieerzeugung aus Windkraft weiter ausbauen. Bisher decken 20 Windkraftanlagen auf St. Pöltner Gemeindegebiet fast den gesamten Stromverbrauch aller Haushalte der Stadt.