St. Pölten bekommt eine „Oase des Verweilens“ geschenkt

In den Wintermonaten ist der Hügel in der Waldstraße bei der HTL St. Pölten ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Bei guter Schneelage lässt es sie hier vortrefflich Rodeln, jetzt soll der Platz auch in den Sommermonaten zu einem Anziehungspunkt werden.

In den kommenden Wochen wird am Gipfel des Rodelhügels das sogenannte Flederhaus aufgestellt werden. Das Gebäude ist eine 16 Meter hohe, aus Fertigteilen konzipierte Holzkonstruktion mit offenen Giebelwänden. Die Räumlichkeiten sind mit 30 Hängematten ausgestattet, die laut Rathaus zum „Abhängen“ einladen sollen.

Panoramablick

Ursprünglich war das Flederhaus am Vorplatz des Museumsquartiers in der Bundeshauptstadt Wien zu finden, derzeit befindet sich das Objekt in der Seestadt Aspern, wo es bislang als Infopavillon für das Stadtentwicklungsprojekt diente. Weil das Gebäude jetzt einem Neubau weichen muss, soll es in die NÖ Landeshauptstadt umgesiedelt werden. Die Stadt trägt dabei nur die Kosten für den Abbau, Transport und Wiederaufbau. Das Objekt selbst wird St. Pölten unentgeltlich überlassen.

„Das Flederhaus soll langfristig als Ort der Ruhe und Erholung mit Panoramablick dienen“, zeigt man sich im Rathaus zuversichtlich. Der entsprechende Antrag zur Umsetzung des Projekts soll nun im Bauausschuss besprochen und in weiterer Folge dem Gemeinderat vorgelegt werden.