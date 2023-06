Spartan Race St. Pölten: Die Biester sind wieder los

Das Hindernislaufrennen der ertwas anderen Art findet von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, am Truppenübungsplatz Völtendorf statt. Mit bis zu 5.000 erwarteten Teilnehmern bietet das Spartan Race St. Pölten ein Wochenende voller körperlicher Herausforderungen, Gemeinschaftsgeist und Spaß.

Zu den Highlights der diesjährigen Veranstaltung gehört die Wiedereinführung der anspruchsvollen 21 Kilometer Beast-Strecke. Diese wird am Sonntag erstmalig vom Rathausplatz gestartet. Die Athletinnen und Athleten werden mit Bussen vom Festivalgelände zum Start gebracht, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Neben der Beast-Strecke bietet der Spartan Race in der Landeshauptstadt auch den Sprint- und den Super-Bewerb an, bei denen die Teilnehmer auf fünf beziehungsweise zehn Kilometer langen Hindernisstrecken antreten können.