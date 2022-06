Rennen am Fliegerhorst: Spannender Radsport bei brütender Hitze

Spannung bis zuletzt bei der „Sportland Niederösterreich Womens & Kids Tour 2022“: Nach einer spektakulären Rundenjagd bei brütender Hitze am Fliegerhorst in Markersdorf an der Pielach schlüpfte die Polin Daria Pikulik noch ins gelbe Trikot und gewann die Tour. Im Nachwuchsrennen blieb der Slowene Vanja Kuntaric unangefochten.

Wertung

Aus österreichischer Sicht war am letzten Teilstück Johanna Martini als Neunte die Bestplatzierte. Nationalteam-Fahrerin Daniela Schmidsberger kam in der Gesamtwertung auf Rang acht. Tabea Huys beendete die Tour auf Platz 15. Von 100 Athletinnen aus 13 Nationen war als Fünftplatzierte Eliska Kvasnickova beste Juniorin und gewann vor Schmidsberger das Nachwuchstrikot.

