Rechtsextreme stürmten ÖVP-Zentrale: Freispruch für alle Angeklagten

Es herrscht Feierstimmung an diesem Donnerstag vor dem Landesgericht St. Pölten. Drei Männer grinsen in eine Kamera, Fotos werden gemacht, einer hebt die Hand zum "White Power"-Gruß. Jenes Zeichen, das extreme Rechte seit dem Jahr 2017 verwenden. Die drei abgespreizten Finger stehen dabei für ein “W”, Daumen und Zeigefinger sollen ein “P” symbolisieren - "White Power" also.