Rattengift-Prozess in St. Pölten: Weitere Familienmitglieder am Wort

Am Landesgericht St. Pölten ist am Freitag der Prozess um eine Intoxikation mit Rattengift fortgesetzt worden. Befragt wurden mehrere Familienmitglieder des 53-jährigen Beschuldigten. Vorgeworfen wird dem Landwirt, seinem betagten Vater die Substanz in Lebensmittel beigemischt zu haben. Der Niederösterreicher, der sich wegen versuchten Mordes verantworten muss, hatte sich am ersten Verhandlungstag am Mittwoch nicht schuldig bekannt.

"Reines Hick-Hack"

Von einem in den vergangenen Jahren massiv verschlechterten Verhältnis zwischen Vater und Sohn sprach der Bruder des Beschuldigten. Die Brutalität sowie Drohungen des Landwirts gegenüber dem Altbauern hätten immer mehr zugenommen, es seien "ein reines Hick-Hack" sowie regelrechter Hass entstanden. Dass der Vater sonstige Feinde habe, schloss der Zeuge aus.

Von der Schwägerin des Angeklagten wurde regelmäßiger Alkoholkonsum des Beschuldigten ins Treffen geführt. Dieser Umstand habe das an sich schon schwierige Verhältnis von Vater und Sohn "ganz, ganz schlimm" werden lassen, konstatierte die 56-Jährige bei ihrer Befragung.