Pub-Besuch endet mit Frontalcrash: 19-jähriger Alkolenker vor Gericht

Was als gemütlicher Abend mit Freunden begann, endete für einen 19-jährigen Mostviertler am 14. Mai dieses Jahres im Krankenhaus und mit einer Anzeige

1,34 Promille

Nach einigen Bieren im Pub trat der junge Mann mit 1,34 Promille Alkohol selbst mit dem Auto die Heimreise an. "Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist", gab der 19-Jährige vor dem Landesgericht St. Pölten zu Protokoll.