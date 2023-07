PKK-Rache in St. Pölten? Opfer bei Schlägerei niedergestochen

St. Pöltens FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger nahm am Sonntag in einer Aussendung Stellung zu den Hintergründen. Seinen Informationen nach war dem Gewaltexzess eine Auseinandersetzung in Herzogenburg voraus gegangen.

Polizei-Spezialeinheiten

"Die Rache der PKK-Anhänger ließ nicht lange auf sich warten", erklärt der Politiker. An die 15 Anhänger der kurdischen Arbeiterpartei PKK sollen Samstagabend von Wien an den Mühlweg nach St. Pölten gekommen sein, um sich zu rächen. Ins Visier geraten war der Sohn eines Dachdeckers, erklärt Otzelberger. Mehrere Angreifer sollen den etwa 18-jährigen Sohn des Mannes in die Mangel genommen haben.

➤ Mehr lesen: Die Hintergründe der Schüsse am Mühlweg