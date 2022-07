ÖBB-Bildungscampus in "Eisenbahner-Hauptstadt" St. Pölten eröffnet

Zwar wird schon seit April 2022 am neuen ÖBB-Bildungscampus in St. Pölten unterrichtet, offiziell eröffnet wurde das neue Ausbildungs-Zentrum aber erst vor wenigen Tagen. Täglich gehen seither am Kollerweg 6 - in direkter Nähe der ÖBB Technischen Services und des Lehrlingsheims - bis zu 550 Personen aus und ein.

Rund 75 Mio. Euro flossen in den Bau, der innerhalb von nur 30 Monaten auf einem ehemaligen Hallen-Gelände der ÖBB realisiert wurden.