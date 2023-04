Neun Autos beschädigt: Polizei überführte 74-Jährigen in St. Pölten

In den letzten Monaten konnten Autofahrer ihr Fahrzeug im Bereich der Teufelhofstraße und Hoyelstraße in St. Pölten nur mit Bauchweh abstellen. Immer wieder war es dort seit 22. November des Vorjahrs zu Sachbeschädigungen an Pkw bekommen.

"Massive Gewalt"

Bei insgesamt neun Autos wurden die vorderen und hinteren Scheibenwischer "mit massiver Gewalt verbogen und zum Teil abgebrochen", wie die Landespolizeidirektion NÖ am Montag berichtete.