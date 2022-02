Neuer Konzertchor aus St. Pölten lässt in Wien und Grafenegg aufhorchen

Insgesamt werden für das Brahms-Requiem 75 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne stehen. „Insgesamt haben wir aber einen Pool von 100 Mitgliedern“, erklärt Pfandler-Pöcksteiner das Konzept des Projektchors. Denn mit einer Mitgliedschaft im Konzertchor NÖ sei man nicht automatisch zu jedem Projekt verpflichtet. Mit dieser flexiblen Projekthandhabung spreche man viele Sängerschichten an: „Erfahrene Sängern können so bei ihrem Stammchor bleiben, junge Musiker können sich bei uns ausprobieren.“ Auch Eltern mit wenig Zeitreserven könnten so ihren Möglichkeiten entsprechend teilnehmen.

Jede Probe wird online geteilt. Damit reduziere man einerseits Fehlproben auf null, spare aber auch Anfahrtswege – denn immerhin komme ein Viertel der Mitglieder aus Wien, der Rest ist über ganz NÖ verstreut. Mehr Infos zum Chor: www.konzertchor.at