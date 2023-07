Militärchef vor Gericht: Was geschah in der Hesserkaserne wirklich?

Den mutmaßlichen Tatort, der sich nur einen Steinwurf vom Landesgericht St. Pölten entfernt befindet, darf Martin Jawurek derzeit nicht betreten. Der Schranken der Hesserkaserne bleibt für ihn geschlossen, so hat das Verteidigungsministerium entschieden.

Jawurek, jahrelang Militärkommandant von Niederösterreich, musste sich am Dienstag vor Gericht verantworten. Dem Brigadier wird ein sexueller Übergriff auf eine Mitarbeiterin vorgeworfen, die im Gastro-Bereich in der Kaserne tätig ist.

"Angeheitert"

Was genau am 8. November 2022 in der Hesserkaserne passiert sein soll, wurde am Dienstag zum ersten Mal bekannt.

Laut Staatsanwaltschaft fanden an diesem Tag zwei Veranstaltungen statt, Jawurek soll dabei Alkohol konsumiert und bereits "angeheitert" gewesen sein.