Langjähriger St. Pöltner Dompfarrer Oppolzer gestorben

Johannes Oppolzer, langjähriger Dompfarrer von St. Pölten und einer der prominentesten Kritiker des früheren Diözesanbischofs Kurt Krenn, ist tot. Er starb laut dem Diözesanblatt "Kirche bunt" am Montag im 93. Lebensjahr, gleichzeitig seinem 70. Priesterjahr, berichtete Kathpress am Mittwoch. Die Beisetzung findet am 20. Dezember in Waldviertler Geburtsort Unserfrau des Priesters statt.

Oppolzer war von 1973 bis 1993 der bisher längstdienende Dompfarrer von St. Pölten. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er durch so manche Meinungsverschiedenheit mit Krenn bekannt, etwa in der Frage der Zulassung von Ministrantinnen.