Künstliche Intelligenz in NÖ: Viel Know-how, wenig Infrastruktur

Künstliche Intelligenz (kurz KI) ist für viele erst seit der Veröffentlichung des Chatbots „Chat GPT“ ein Begriff. An den NÖ Hochschulen setzt man sich aber bereits seit vielen Jahren mit dieser Technologie auseinander: In Krems, St. Pölten und Wr. Neustadt werden aktuell 21 Studiengänge mit 1.544 Studienplätzen angeboten.

Zentrales Rechenzentrum gefordert

„Das Know-how zu KI ist da, aber ohne Infrastruktur bringt das beste Know-how nichts“, weiß Deepak Dhungana vom IMC Krems. So fehle es etwa an einem zentralen Rechenzentrum, wie der Institutsleiter am Freitag bei einem Hintergrundgespräch mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) betonte.