Kirtagsbesucher unter Schock: Alkolenker raste auf Menge zu

Der mehrfach amtsbekannte Wilhelmsburger beschimpfte die Polizisten und legte laut den Beamten ein "allgemein aggressives Verhalten an den Tag". Nach einem positiven Alkovortest verweigerte der Beschuldigte eine Alkomat-Testung. Ihm wurde daraufhin an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen.

Anzeige für mutmaßlichen Amoklenker

Zwar waren am Donnerstag die Erhebungen noch im Gange, der mutmaßliche Amoklenker wurde aber angezeigt. „Solch ein rücksichtsloses Verhalten hat in unserer Gemeinschaft keinen Platz. Unsere Polizisten sind dankbar für die Mithilfe der Bevölkerung, welche an der Aufklärung des Sachverhaltes sowie an der Identifizierung des Angezeigten mitwirkte“, so das BPK St. Pölten.

