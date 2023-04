Jessica Gamsjäger aus Ober-Grafendorf gewinnt Kunstpreis

Paul Klee und Gustav Klimt als Inspirationsquelle

285 Menschen mit Behinderung aus allen Bundesländern haben sich an der Ausschreibung zum Thema „Winterglück“ von VOI fesch beteiligt. Eine Jury und auch die Öffentlichkeit trafen die Entscheidung über die Top 15. Das Bild von Jessica Gamsjäger ist künftig auf einer Gondel der Tiroler Rosskarbahn im Skigebiet von Gurgl im Ötztal zu sehen.

Die junge Niederösterreicherin ist in der Caritas Werkstatt in Ober-Grafendorf tätig. Dort arbeitet sie mit Ton oder sie recycelt Kupferkabel. Am liebsten malt sie aber – und zwar die japanischen Manga-Figuren „Maru and Moro“ oder einfach Menschen. Für Jessica Gamsjäger ist Kunst das Wichtigste im Leben. Sie mag die Mona Lisa, Paul Klee und Gustav Klimt.

