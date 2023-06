Internationaler Kicker-Nachwuchs trifft sich in St. Pölten

Internationale Fußballfans werden am morgigen Samstagabend in Richtung des Atatürk-Olympiastadions in Istanbul blicken, wenn Manchester United und Inter Mailand um den Champions League-Sieg spielen.

Wer dieses Wochenende aber einen Blick nach St. Pölten statt in die Türkei wirft, kann vielleicht den Champions-League-Siegern der Zukunft beim Kicken zu sehen.

Größtes Nachwuchs-Turnier

Die Landeshauptstadt ist nämlich Austragungsort der 8. Champions Trophy, einer der größten Fußballnachwuchs-Turnierserien (U9, U10, U11 und Girls U13) weltweit.

Internationale Spitzenvereine wie Atletico Madrid, Benfica Lissabon, Glasgow Rangers, 1. FC Köln oder Dinamo Zagreb werden am Samstag und Sonntag antreten.