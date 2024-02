Polit-Streit um Atomstrom für Niederösterreich ausgebrochen

In diesem Umfeld, so Litschauer weiter, sei es „wenig überraschend, dass Tschechien mit den Millionen Euro aus dem Stromverkauf nach Niederösterreich plant, weitere Atomkraftwerke zu bauen“.

Parteikollege und Landtagsabgeordneter Georg Ecker drängt deshalb auf den Ausbau von Wind- und Sonnenstrom in Niederösterreich, „um den Atomkraftwerken die wirtschaftliche Grundlage zu entziehen“. Allerdings ortet Ecker in Sachen grüner Energie eine Blockadehaltung der schwarz-blauen Regierung in NÖ. So sei die Neuausweisung von Windkraftstandorten noch immer nicht vorgelegt worden, „auch auf den vor über einem Jahr beschlossenen Zonen für Sonnenstrom auf Freiflächen ist noch immer keine einzige Kilowattstunde Strom erzeugt worden“, so Ecker.