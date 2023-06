Geheimnis gelüftet: Diese Fastfood-Kette eröffnet in St. Pölten

Schon seit einigen Tagen wurde in den Sozialen Medien darüber spekuliert, dass St. Pölten bald um eine neue Fastfood-Filiale reicher werden könnte. Aufmerksame Nutzer hatten ein Stelleninserat der US-amerikanischen Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) entdeckt.

Eröffnung noch dieses Jahr möglich

Nun gibt es Gewissheit: "Es ist korrekt, dass wir planen in St. Pölten zu eröffnen", bestätigt die Fastfood-Kette am Dienstag auf KURIER-Anfrage. Den Betrieb will man Ende 2023, spätestens aber Anfang 2024 aufnehmen, so die Betreiber.

