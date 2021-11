Gefährliches Pflaster? 20 Terror-Fälle in und um St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Ein 14-Jähriger, der sich aus dem Internet Bombenpläne besorgt, weil er den Westbahnhof in die Luft sprengen will. Mutmaßliche Dschihadisten, die den Gebetsraum des größten Krankenhauses in Niederösterreich dazu benutzen, um für den Islamischen Staat (IS) Werbung zu machen.

Ein 23-jähriger Österreicher, der via Telegram in Kontakt mit einem IS-Kämpfer steht und mit Bitcoins den Kampf in Syrien finanziell unterstützt. Eine Wohnung, in der sich regelmäßig radikale Muslime zum Gebet treffen – darunter auch der Attentäter von Wien, der sich ebendort einen Tag vor dem Anschlag am 2. November 2020 mit Gleichgesinnten ausgetauscht haben soll.