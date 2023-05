Fahrerflucht nach Verkehrsunfall: Polizei bittet um Hinweise

Ein 45-jähriger Mann aus Krems an der Donau fuhr am 9. Mai gegen 14 Uhr mit einem Lkw auf der B 43 aus Richtung Gemeinlebern kommend in Richtung Traismauer durch das Gemeindegebiet von Traismauer-Stollhofen. Vor einer Linkskurve nahm er wahr, dass ein nachkommender Lkw zu überholen begann.

Als der überholende Lkw auf gleicher Höhe war, bemerkte der 45-Jährige den Gegenverkehr. Er bremste sein Fahrzeug ab und lenkte aus. Dabei dürfte sein Lkw auf das Straßenbankett gekommen sein und stürzte in Folge auf die linke Fahrzeugseite.