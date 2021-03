Die Hummel als Inspiration: St. Pöltnerin bringt Kinderbuch heraus

„Vergangenen Sommer, als ich in meinem Garten die Rosen zurückschnitt, steckte eine Hummel in einer Blüte fest“, erzählt die St. Pöltnerin über die Inspirationsquelle zu ihrem ersten Kinderbuch. Schreiben war schon lange die Passion der PR-Fachfrau. „Voriges Jahr hatte ich durch das Coronavirus dann viel freie Zeit dafür“, so Wurstbauer.

Illustration ebenfalls aus der Landeshauptstadt

So entstand in nur wenigen Monaten „Leopold und der magische Feenstaub.“ Nachdem die Geschichte dann zu Papier gebracht war, galt es, diese auch noch ansprechend zu illustrieren. Diese Aufgabe übernahm Wurstbauers Freundin Marie Cameron Leimer, eine St. Pöltner Künstlerin.