„Bildung durch Kunst“: Eröffnungstermin für neues Kinderkunstlabor steht fest

Aktuell herrscht im St. Pöltner Altoonapark noch eine Großbaustelle. Ab Juni 2024 soll dort das neue „Kinderkunstlabor“ einen Ort bieten, wo Kinder und Jugendliche „mit moderner, zeitgenössischer Kunst in Berührung kommen, mit Künstlerinnen und Künstlern arbeiten, in Dialog treten, mitgestalten und forschen“, so die künstlerische Leiterin Mona Jas am Mittwoch.

Kinder gestalten bereits mit

Die Arbeit mit jungen Kunstbegeisterten hat die Einrichtung bereits aufgenommen. So können sich Kids von drei bis 14 Jahren über einen Kinderbeirat einbringen. Auf deren Wunsch wird nun etwa Klettermöglichkeit in den Bau des „Kinderkunstlabors“ integriert.