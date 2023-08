Betrunkener Geisterfahrer verursachte Unfall auf S33 m Bezirk St. Pölten

Beide Lenker erlitten Verletzungen und waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie wurden der Polizei zufolge von der Feuerwehr befreit und an Ort und Stelle notärztlich versorgt.

Der Oberösterreicher, der vorschriftsmäßig in Fahrtrichtung St. Pölten unterwegs gewesen war, wurde von "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der 48-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems gebracht. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, teilte ein Polizeisprecher mit.

