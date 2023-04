Betrug zulasten des Staates: Spezialeinheit auf der Jagd

Grundsätzlich sichert der österreichische Sozialstaat die Benachteiligten der Gesellschaft ab wie ein Auffangnetz. Manche nutzen dieses System aber dreist aus.

Das Spektrum an Straftaten reicht etwa von Schwarzarbeit während eines Sozialleistungsbezugs und E-Card-Missbrauch bis hin zu Scheinehen sowie Asylbetrug oder Missbrauch von Lebensmittelpunkten.

18 Millionen Euro Schaden

Landesweit werden aktuell laut Landespolizeidirektion (LPD) NÖ rund 1.600 Sozialbetrugsakte-Akte bearbeitet, die für einen Schaden von mindestens 18 Millionen Euro verantwortlich seien. So konnte heuer bislang in 73 Prozent der Fälle der Schaden dem Staat zurückgeführt bzw. die weitere Auszahlung an die Betrüger gestoppt werden.