Abriss fix? Baumgartner-Haus in St. Pölten sorgt für Gesprächsstoff

St. Pölten wächst schnell, im Österreich-Vergleich verzeichnet die Landeshauptstadt bei der Bevölkerungszahl sogar das größte Plus.

Dementsprechend ist auch der Immobilienmarkt in Bewegung, im vergangenen Jahr wurden zehn Bauprojekte mit insgesamt 356 Wohnungen umgesetzt.

Neue Eigentümer gesucht

Auch bei den gewerblichen Immobilien tut sich einiges. Wie berichtet, steht die ehemalige EVN-Außenstelle in der Jahnstraße zum Verkauf, aber auch für das Leiner-Lager in der Zdarskystraße und die KIKA-Zentrale in der Porschestraße werden noch neue Eigentümer gesucht.