Baby verletzt: Vater steht in St. Pölten vor Gericht

In St. Pölten wird am Donnerstag kommender Woche (25. Mai) die Causa um schwere Blessuren bei einem ein Monat alten Baby aus dem Bezirk Tulln juristisch aufgearbeitet. Der Vater des Buben muss sich Gerichtsangaben zufolge wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung verantworten.

Bekannt geworden war der Fall im November 2022. Über den 21-jährigen Beschuldigten war U-Haft verhängt worden, aus der er laut Gerichtssprecherin Birgit Eisenmagen im Februar entlassen wurde.

Spitalsmitarbeiter erstatteten Anzeige

Die Verletzungen des Säuglings datieren laut Gericht vom 7., 8. sowie vom 10. November des Vorjahres. Am 11. November 2022 wurde das Baby nach früheren Polizeiangaben in das Landesklinikum Tulln gebracht.

Spitalsmitarbeiter erstatteten Anzeige, Vater und Mutter wurden vorerst in Gewahrsam genommen. Aufgrund der zunächst lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Säugling per Notarzthubschrauber in das AKH nach Wien geflogen und dort intensivmedizinisch behandelt.