Auf welchen Straßen der Landeshauptstadt bald gebaut wird

Neben der Großbaustelle am Europaplatz, wo heuer nach der Erneuerung der Einbauten der Kreuzungsumbau starten soll, sollen auch noch zahlreiche weitere Straßenbauprojekte im St. Pöltner umgesetzt werden. In den letzten Sitzungen des Stadtsenats und Gemeinderats wurden diesbezüglich einige Beschlüsse gefasst, insgesamt werden mehr als eine Million Euro in folgende Projekte investiert:

Geplante Straßenbauarbeiten

Die Sonnenstraße sowie der nördliche Abschnitt der Mondstraße sollen ausgebaut werden. Dafür werden eine bituminöse Fahrbahn und beidseits unbefestigte Bankette hergestellt. Die Kosten des Bauvorhabens belaufen sich auf 28.000 Euro brutto.



Die Tiroler Straße soll von der Radlberger Hauptstraße bis zur Probusstraße instandgesetzt werden. Dafür wird die Fahrbahn erneuert und die Nebenanlagen mit der Herstellung eines Gehsteiges und einzelner Parkbuchten ausgebaut. Die Kosten für den Auftrag liegen bei 320.000 Euro brutto.



Der gesamte Straßenquerschnitt der Aquilin Hacker-Straße soll bis zur Karl Adolf-Straße instandgesetzt werden. Von der Instandsetzung sind auch die beidseitigen Gehwege, Parkbuchten und eine mittenliegende Fahrbahn betroffen. Der Auftrag wird rund 200.000 Euro brutto kosten.



Die Kranzbichlerstraße zwischen der Josefstraße und dem Spratzerner Kirchenweg soll saniert werden. Dafür werden die beidseitigen Gehsteige erneuert, sowie die mittenliegende Fahrbahn. Außerdem sollen einzelne Bauminseln mit zwischenliegenden Längsparkplätzen hergestellt werden. Die Kosten werden sich auf 125.00 Euro brutto belaufen.



Im westlichen Abschnitt der Heinrich Schneidmadl-Straße stehen ebenfalls Bauarbeiten bevor. Im Bereich der Fachhochschule sollen die bituminöse Decksicht der Fahrbahn sowie des nordseitigen Gehweh- und Radweges aufgebracht werden. Die Kosten für den Auftrag liegen bei 32.000 Euro brutto.



Die Fahrbahn der Aufeldgasse soll im gesamten Verlauf erneuert werden. Betroffen sind dabei auch die ungebundenen Tragschichten. Die Kosten werden sich auf rund 65.000 Euro brutto belaufen.



Auch die Austraße soll instandgesetzt werden. Von der Westbahnunterführung in Richtung Norden wird die Fahrbahn sowie der ostseitige Gehsteig und die westseitigen Parkbuchten samt den ungebundenen Tragschichten auf einer Länge von rund 250 Meter erneuert. Im Zuge der Arbeiten soll auch die Leitung der Trinkwasserversorgung in diesem Abschnitt erneuert werden. 300.000 Euro brutto werden die Bauarbeiten kosten.



Der östliche Abschnitt der Lackenbauerstraße , der nördliche Abschnitt der Ströbitzerstraße sowie die Chmelstraße sollen abschnittsweise ausgebaut werden. Dafür sind eine mittenliegende asphaltierte Fahrbahn und beidseits unbefestigte Nebenflächen vorgesehen. Die Kosten werden sich auf 180.000 Euro belaufen.



Eine abschnittsweise Erstbefestigung der Fahrbahn steht in der Kirchenfelderstraße im Gewerbegebiet der KG Razersdorf bevor. Der Auftrag wird 80.000 Euro brutto an Kosten verursachen.



Ein Ausbau steht im nordöstlichen Abschnitt der Maria Sturm-Straße sowie an der Südseite der Schumeierstraße von der Maria Sturm-Straße in Richtung Osten auf einer Länge von rund 80 Meter bevor. Hier sollen die Nebenanlagen durch die Errichtung von Gehsteigen und abschnittsweisen Parkbuchten ausgebaut werden. Die Baukosten belaufen sich auf 56.000 Euro brutto.

