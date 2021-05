Atemberaubend: "Solus Amor" im Festspielhaus St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Die Wiedereröffnung des Festspielhauses St. Pölten hätte spektakulärer kaum sein können: Die ungarische Compagnie Recirquel gastierte am Donnerstagabend mit ihrer atemberaubenden neuen Produktion "Solus Amor" (Choreografie und Regie: Bence Vági), uraufgeführt im Oktober 2020 in Budapest. Standing Ovations für eine fesselnde Synthese aus akrobatischem Zirkus und zeitgenössischem Tanz.

Unglaubliche Artistik

"Die Kraft des Cirque Danse wurzelt in einer modernen Sehnsucht nach Wundern", wird Vági im - nur als Download verfügbaren - Programmheft zitiert. Und aus dem Staunen und Wundern kam man an diesem Abend tatsächlich gar nicht heraus. Was die zehn Mitglieder der Compagnie an unglaublicher Artistik leisten, ist schier unfassbar. Da wirbeln Körper durch die Luft und werden auf abenteuerlichste Arten aufgefangen, werden seiltänzerische Gratwanderungen vollführt, dazu hinreißende Pas de deux in großer Höhe und mit halsbrecherisch wirkenden Anhaftungen und Verschlingungen, an Tüchern, schwingenden Stäben oder sogar an den eigenen Haaren.